Mann verletzt Ehefrau und sich selbst schwer

Frankfurter Zoo-Direktor für Elefanten-Schutz „Elfenbein-Handel verbieten“

Frankfurt. Über den dramatischen Rückgang der afrikanischen Elefanten berät derzeit der Weltnaturschutzkongress in Honolulu. An ihm nimmt auch der Frankfurter Zoo-Direktor Manfred Niekisch teil. Er plädiert dafür, keine Ausnahmen vom Elfenbein-Verbot mehr zu erlauben und erklärt, was ... mehr