Medien: Deutlich mehr Fälle von Cyberkriminalität

Jagd auf Zugvögel: Zyperns Naturschützer schlagen Alarm

Athen/Nikosia. Sie bleiben in Netzen hängen oder an Leimruten kleben und verenden elendig. Dann landen sie auf dem Teller. Millionen Vögel werden jedes Jahr auf Zypern getötet. Naturschützer kämpfen vergebens dagegen an. mehr