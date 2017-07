Mehr Unfälle beim Trampolinspringen

Rauchsäulen am Vesuv - Italien kämpft mit Bränden

Rom. Der Rauch lässt an einen Ausbruch des Vulkans denken - doch am Vesuv schicken Brände die düsteren Wolken in den blauen Sommerhimmel. Am Stadtrand von Neapel brennt es - so wie an vielen anderen Orten Italiens vor allem im Süden des Landes. mehr