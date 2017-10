Millionen Todesfälle weltweit durch Umweltverschmutzung

Verheerende Brände in Portugal und Spanien

Lissabon/Madrid. Nach monatelanger Trockenheit wüten Wald- und Buschbrände auf der iberischen Halbinsel. Die Flammen erreichen Fischerdörfer am Atlantik. In Galicien gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Trotz der Krise um Katalonien reist Regierungschef Rajoy in die Region. mehr