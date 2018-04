Mindestens zehn Tote bei Hoteleinsturz in Indien

Es ist nur ein Auto, von dem das indische Hotel gerammt wird. Doch das Gebäude ist so baufällig, dass es einstürzt. Mindestens zehn Menschen sterben.

Beim Einsturz eines baufälligen Hotelgebäudes sind in Zentralindien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien bei dem Unglück in der Stadt Indore im Bundesstaat Madhya Pradesh schwer verletzt worden und seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte konnten demnach zehn weitere Menschen lebend aus den Trümmern ziehen. as an einem Busbahnhof gelegene Hotel mit vier Stockwerken war Medienberichten zufolge am Samstagabend eingestürzt, nachdem ein Auto gegen das Gebäude gefahren war.

Das Haus sei älter als 60 Jahre gewesen und habe sich in einem heruntergekommenen Zustand befunden, sagte der zuständige Polizeichef Sanju Kamle. Unter den zehn Toten - zwei Frauen und acht Männer - seien vermutlich Gäste und Personal, sagte er weiter.

Die Behörden erklärten die Rettungsarbeiten mittlerweile für abgeschlossen. In Indien gibt es eine Reihe alter Gebäude, die mit minderwertigem Material gebaut wurden und einsturzgefährdet sind. In der Finanzmetropole Mumbai starben im August 2017 mindestens 34 Menschen beim Einsturz eines Wohngebäudes.

(dpa)