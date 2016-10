Ministerin fordert Schutzzone für Wale im Südatlantik

Der Nikolaus mag keine Mails: „Ich bin nicht modern”

St. Nikolaus. Der Nikolaus beantwortet keine E-Mails. Wer ihm zu Weihnachten einen Wunschzettel schicken will, sollte das per Post tun, sagte „Nikolaus” Rudolf Langer vom Weihnachtspostamt in St. Nikolaus im Saarland. mehr