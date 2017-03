Projekt Junge Zeitung: Moderator Pierre M. Krause: „Humor ist nicht heldenhaft“

Moderator und Humorist Pierre M. Krause bekam für die Sendung „TV Helden“ einst den Fernsehpreis. Er sieht seinen eigenen Berufsstand aber eher kritisch. Im Gespräch mit unseren PJZ-Autoren Miriam Heezen und Julia Mutter verriet er jedoch, wer die Helden seiner Kindheit waren, wen er heute bewundert, ob er seinen Kollegen Jan Böhmermann als Helden sieht und was das vielleicht Heldenhafteste in seinem eigenen Leben war.

Sind Comedians heute Helden?

KRAUSE: Nein, wer etwas Humorvolles macht, will in erster Linie Menschen unterhalten, seine eigenen Profilneurosen befriedigen, sich selbst therapieren oder Geld verdienen. Missstände mit Hilfe des Humors aufzuzeigen ist natürlich gut und lobenswert – aber ich würde nicht sagen, dass es heldenhaft ist. Ich mache Fernsehen, ich mache Humor, da ist in erster Linie nichts Heldenhaftes dabei.

Sehen Dich manche Zuschauer denn als Helden?

Zur Person: Pierre M. Krause Pierre Marcel Krause, Jahrgang 1976, ist ein deutscher Fernsehmoderator, Autor, Humorist und Schauspieler. Er wirkte an zahlreichen Fernsehformaten mit. clearing

KRAUSE: Die eine oder andere Aktion mag als heldenhaft interpretiert worden sein. Wenn es „die oder der Richtige abbekommen“ hat vielleicht. Aber ein Held agiert ja per Definition zunächst vollkommen selbstlos – das tun Fernsehmacher nicht.

Wie reagieren die Menschen auf Deinen Humor?

KRAUSE: Im täglichen Leben meistens nett. Im Internet gibt es auch harte Beleidigungen. Ich lese nur noch Kritiken, in denen Orthographie und Grammatik zu 100 Prozent stimmen und schenke Hasskommentaren im Internet keine Aufmerksamkeit mehr.

Wäre es Dein Traum, eine Show in der Hauptsendezeit zu haben?

KRAUSE: Mit so viel Wertschätzung könnte ich wahrscheinlich gar nicht umgehen.

Wie geht es denn mit der Pierre M. Krause Show weiter?

KRAUSE: Wie gehabt. Kein Geld, ein bescheidener Sendeplatz, aber voll Bock.

Für Deine Sendung TV Helden hast Du 2009 den Fernsehpreis bekommen. Fühlt man sich da als Held?

KRAUSE: Es befriedigt natürlich die Eitelkeit und man freut sich über berufene Wertschätzung für seine intensive Arbeit. Aber am Ende ist es wahrscheinlich mehr wert, dass ein paar Leute, die die Sendung schauen, sie gut finden. Ich persönlich habe mehr davon, wenn ich von denen, die Orthographie und Rechtschreibung beherrschen, eine positive Rückmeldung bekomme.

Muss man beim Fernsehen schon ein Held sein, um den Stress dort überhaupt durchzuhalten?

KRAUSE: Das Fernsehen ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, der Psychopathen und der Egomanen. Da braucht man ein dickes Fell. Der Job ist stressig, er kostet Energie und Privatleben. Ich mache ihn aber trotzdem sehr gerne, weil ich mir seiner Privilegien bewusst bin.

In welcher Situation hast Du Dich schon mal als Held gefühlt?

KRAUSE: Ich glaube, das Heldenhafteste, was ich je gemacht habe, war mein 13-monatiger Zivildienst im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt. Das war hart, aber da habe ich wirklich etwas Sinnvolles getan.

Du hast viel mit Jan Böhmermann gearbeitet. Hättest Du auch eine solche Satire über Erdogan gemacht wie er?

KRAUSE: Wenn wir das in meiner Show gemacht hätten, wäre gar nichts passiert. Wir haben weder das Talent noch die Mannstärke für virale Selbstvermarktung.

Fandest Du sein Verhalten heldenhaft?

KRAUSE: Heldenhaft ist es, eine Katze aus einem brennenden Haus zu retten.

Wo sind für Dich die Grenzen von Humor und Satire?

KRAUSE: Die muss jeder für sich persönlich abstecken. Generell gibt es aber bei Satire keine Grenze. Satire muss alles dürfen. In Zeiten, in denen Populisten, Rechte und Idioten so viel Gehör finden, ist diese Devise umso wichtiger.

Wer war Dein Held in der Kindheit?

KRAUSE: Das waren Bud Spencer und Terence Hill. Die haben immer für das Gute gekämpft und nie den Humor verloren.

Und heute?

KRAUSE: Ich habe Misstrauen gegenüber Menschen, die ihre scheinbaren Heldentaten zu sehr in der Öffentlichkeit präsentieren. Menschen, die für ein kleines Salär unter teilweisen katastrophalen Umständen lebenswichtige Arbeit verrichten und dafür kaum Wertschätzung erhalten, wie etwa Krankenschwestern oder Pfleger, das sind die wahren Helden.