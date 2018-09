Grippe? Flugzeug in New York zeitweise in Quarantäne

New York. Die fast 13 Stunden an Bord eines Fluges von Dubai nach New York dürften für die mehr als 500 Passagiere wenig angenehm gewesen sein: 19 kamen krank an, das Flugzeug musste nach der Ankunft zeitweise unter Quarantäne gestellt werden. Die Ursache blieb zunächst unklar. mehr