Mord im Berliner Tiergarten - Lebenslang für 18-Jährigen

Verschwundene Tramperin Deutsche Ermittler reisen im Fall Sophia L. nach Spanien

Bayreuth/Madrid. Im Fall der verschwundenen Tramperin Sophia L. sind mehrere deutsche Polizeibeamte in Spanien angekommen. Zwei Ermittler der Kriminalinspektion Bayreuth seien am späten Vormittag in Spanien gelandet, sagte ein Polizeisprecher in Bayreuth. mehr