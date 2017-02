Mysteriöses Fischsterben an Costa Ricas Pazifikküste

17.02.2017

Gewaltiger Gestank weckt die Bewohner von Costa Ricas Golf von Nicoya: Unzählige tote Sardellen liegen am Ufer. Die Behörden tappen im Dunkeln, was die Fische so plötzlich getötet haben könnte.