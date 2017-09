Nach 20 Jahren: Sonde „Cassini” soll auf den Saturn stürzen

Rund 20 Jahre nach ihrem Start soll die Raumsonde „Cassini” heute kontrolliert auf den Saturn stürzen. Das „letzte Abtauchen” beginnt nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa um 10.37 Uhr MESZ.

Gegen 13.54 Uhr MESZ erwartet die Nasa via Radiowellen das letzte Signal von „Cassini”, bevor die 2125 Kilogramm schwere Sonde wie ein Meteor auseinanderbricht. Bis zuletzt sollen mehrere wissenschaftliche Instrumente an Bord von „Cassini” arbeiten und Daten zur Erde senden.

„Cassini” war 1997 gestartet und 2004 in der Umlaufbahn des Saturn angekommen. Zum Abschluss der Mission war sie 22 Mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurchgetaucht - eine Region, in die sich zuvor noch nie eine Sonde vorgewagt hatte. An der rund 3,2 Milliarden Dollar teuren Mission sind tausende Mitarbeiter aus 17 Ländern beteiligt.

(dpa)