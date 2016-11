Nach Mordserie: Anklage gegen sechs Klinikmitarbeiter

Verdacht auf Brandstiftung Israel: Zehntausende fliehen vor Feuer

Tel Aviv/Haifa. Großbrände halten seit Tagen die Einsatzkräfte in Israel in Atem. Besonders dramatisch ist die Lage in der Hafenstadt Haifa. In einigen Fällen soll es sich um Brandstiftung durch Palästinenser handeln. Netanjahu droht mit harten Strafen. mehr