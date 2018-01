Nach Orkan „Friederike”: Weiter Probleme im Bahnverkehr

Zwei Tage nach dem Orkan „Friederike” gibt es weiter Probleme im Bahnverkehr. Am Vormittag sei die Verbindung von Berlin nach Dresden wieder in Betrieb gegangen, Reisende müssten nicht länger über Leipzig ausweichen, wie ein Bahnsprecher sagte.

Es sei geplant, im Laufe des Tages alle Fernstrecken wieder ans Netz zu bekommen. Die meisten Einschränkungen im Regionalverkehr gebe es noch in Nordrhein-Westfalen. Am Morgen war auf sieben Strecken in NRW nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Reisende sollen sich laut Bahn vor Reiseantritt im Netz informieren, ob es bei ihrer Verbindung zu Einschränkungen kommen.

(dpa)