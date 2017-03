Nach Tornado: Behörden wollen Schäden begutachten

Feuersbrunst in Guatemala: Mehr als 30 Jugendliche sterben

Guatemala-Stadt. Randalierende Jugendliche stecken Matratzen in Brand. In dem Heim in Guatemala leben Kinder aus zerrütteten Familien und kriminelle Jugendliche zusammen. Zuletzt gab es bereits Hinweise auf katastrophale Zustände in der Einrichtung. mehr