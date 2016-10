Neue Einstürze nach starkem Nachbeben in Italien

Vorfall in Essen Hilfloser Mann in der Bank: Polizei hat nun Namen der Kunden

Essen. In einer Bankfiliale bricht ein alter Mann zusammen. Vier Menschen kümmern sich nicht um ihn, wie ein Video zeigt. Wer tut so etwas? Die Bank hat jetzt die Namen der Kunden übermittelt, deren Karten zur Tatzeit am Automaten genutzt wurden. Nun sind die Ermittler am Zug. mehr