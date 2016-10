Nobelpreis in Physik wird bekanntgegeben

Heute wird in Stockholm der diesjährige Nobelpreisträger in Physik verkündet. Mit der Bekanntgabe der begehrten Auszeichnung in Medizin hat am Montag die Woche der Nobelpreise begonnen.

Der Japaner Yoshinori Ohsumi hatte den Preis für die Entschlüsselung eines lebenswichtigen Recycling-Systems in Körperzellen zuerkannt bekommen.

Am Mittwoch wird der Nobelpreisträger in Chemie in Stockholm gekürt. Den Träger des Friedensnobelpreises 2016 gibt eine Jury am Freitag in Oslo bekannt. Wer den diesjährigen Literaturnobelpreis bekommt, erfährt die Welt erst am darauffolgenden Donnerstag.

Die Auszeichnungen sind mit je 8 Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. An Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, werden sie in Stockholm und Oslo verliehen.

