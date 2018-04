Obduktion bestätigt Hundebisse: „Chico” wird eingeschläfert

06.04.2018

Was sich in der Wohnung abspielte, ist im Detail weiterhin unklar. Rechtsmediziner sind aber jetzt überzeugt: Staffordshire-Mischling „Chico” hat in Hannover eine 52-Jährige und ihren Sohn totgebissen.