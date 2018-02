Oxfam will sexuelle Ausbeutung stärker bekämpfen

Wetterdienst verspricht „volle Schippe Schnee” für den Süden

Offenbach. Freude für Bergfreunde: 20 Zentimeter Neuschnee sollen am Wochenende im Schwarzwald und in den Alpen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach versprach an diesem Freitag „eine volle Schippe Schnee”. mehr