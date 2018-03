Passagiere im Flugzeug zunehmend aggressiv

29.03.2018

Als Ursachen für Zwischenfälle nannten die Airlines am häufigsten Alkohol- oder Drogenrausch, an zweiter Stelle Probleme, weil Passagiere sich nicht an das Rauchverbot, die Anschnallpflicht oder andere Regeln halten wollten und an dritter Stelle Streitereien unter Passagieren.