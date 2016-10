Prozess gegen „König von Deutschland” wird zum Spektakel

Der Prozess wegen schwerer Untreue in Millionenhöhe gegen den selbst ernannten „König von Deutschland” hat in Halle mit einem Medienspektakel begonnen. Der 51-jährige Peter Fitzek muss das Verfahren auf der Anklagebank im Landgericht in Fußfesseln verfolgen.

Der Mann aus Wittenberg hat laut Staatsanwaltschaft 1,3 Millionen Euro verschwinden lassen, die Geldanleger ihm anvertraut hatten. Er soll insgesamt 1,7 Millionen Euro von knapp 600 Anlegern illegal verwendet haben.

Sachsen-Anhalt rechnet Fitzek den sogenannten Reichsbürgern zu. Das wies er vor Beginn der Verhandlung entschieden zurück. Die Bewegung leugnet die Existenz der Bundesrepublik und erkennt deren Gesetze nicht an.

(dpa)