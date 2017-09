Prozess nach Vergewaltigung junger Camperin beginnt

Knapp sechs Monate nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Bonn steht der mutmaßliche Täter von heute an vor Gericht. Der 31 Jahre alte Asylbewerber aus Ghana ist wegen Vergewaltigung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagt.

Er soll in der Nacht zum 2. April ein Paar überfallen haben, das in der Bonner Siegaue zeltete. Laut Anklage durchschnitt er das Zelt, in dem die beiden schliefen, mit einer Astsäge. Dann soll er die 23-Jährige in der Nähe des Zeltes vergewaltigt haben. Da er sie dabei mit der Säge bedroht haben soll, traute sich der Freund nicht einzuschreiten.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Das Landgericht hat für den Prozess acht Verhandlungstage bis zum 19. Oktober angesetzt.

(dpa)