Prozess um tödliches Autorennen in Berlin

Verdächtiger im Freiburger Sexualmord kein Jugendlicher

Freiburg. Nach dem Verbrechen an einer Studentin in Freiburg sitzt ein junger Flüchtling wegen Mordverdachts in Haft. Er hat angegeben, 17 Jahre alt zu sein. Gutachter kommen zu anderen Ergebnissen - mit weitreichenden Folgen. mehr