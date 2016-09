New Yorks neuer Eiscreme-Trend: Schwarz wie Asche

New York. Grün wie Pistazie, rosa wie Himbeere oder braun wie Schokolade? Vorbei. Die Eiscreme-Farbe des Sommers in New York ist diesmal Schwarz. Schwarz wie Asche, Kokosnuss-Asche um genau zu sein. mehr