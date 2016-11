Räuber misshandeln drei ältere Menschen stundenlang

400 000 HIV-Infektionen bei Jugendlichen pro Jahr ab 2030

New York. Als Ban Ki Moon vor zehn Jahren den Posten an der UN-Spitze übernahm, waren drei Millionen HIV-Infizierte weltweit in Behandlung. Heute sind es 18 Millionen. Doch im Kampf gegen die tödliche Krankheit bleibt viel zu tun - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. mehr