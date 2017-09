Rasern droht künftig Auto-Beschlagnahmung und Gefängnis

Mexiko-Erdbeben: „Frida”-Wunder bleibt aus

Mexiko-Stadt. Es ist für Behörden und Medien kein Ruhmesblatt. Nach dem Erdbeben in Mexiko war von einem in einer eingestürzten Schule vermissten Mädchen namens „Frida Sofía” die Rede - doch das Mädchen hat nie existiert. Die Opferzahl steigt weiter an, die Hoffnung auf ... mehr