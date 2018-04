Ruf nach höheren Bußen für Verkehrsrowdys wird lauter

Womöglich sensible Daten aus Krankenhäusern verschwunden

Köln. Eine Online-Plattform will im Besitz sensibler Patientendaten aus mehr als 300 Krankenhäusern in Deutschland sein. Es könnte sich neben Finanz- und Personendaten der Kliniken auch um sensible Patientendaten wie Alter, Geschlecht und Postleitzahl handeln. mehr