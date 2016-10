Rundfunkgebühren verweigert - Alleinerziehende soll in Haft

Prozess gegen „König von Deutschland” wird zum Spektakel

Halle. Der Prozess wegen schwerer Untreue in Millionenhöhe gegen den selbst ernannten „König von Deutschland” hat in Halle mit einem Medienspektakel begonnen. Der 51-jährige Peter Fitzek muss das Verfahren auf der Anklagebank im Landgericht in Fußfesseln verfolgen. mehr