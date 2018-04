Säugling stirbt in Kieler Wohnung: Vater unter Tatverdacht

Gerettete Steinbruch-Ziege heißt jetzt „Flöckchen”

Miltenberg. Die aus einen Steinbruch in Bayern gerettete Ziege hat nun einen Namen. Jungen und Mädchen des Kindergartens in Collenberg haben die weiße Hausziege „Flöckchen” genannt, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Miltenberg an diesem Freitag sagte. mehr