Schnee behindert Bahnverkehr in Baden-Württemberg

Bildungsferne Eltern schlagen eher zu Kindererziehung: Prügel sind immer noch Alltag

Berlin. Schokolade muss es sein, und zwar jetzt. Spätestens an der Kasse im Supermarkt sind Mama und Papa mit den Nerven am Ende. Was jetzt? Erziehung ohne Schläge gilt heute eigentlich als selbstverständlich. Aber ist es das wirklich? mehr