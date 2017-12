Schneefälle in Teilen Deutschlands gehen in Regen über

Feuchte Luft und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben in großen Teilen Deutschlands zu andauernden Schneefällen geführt. Auch in niedrigeren Lagen bildeten sich dünne Schneedecken.

Der Schnee verwandele sich jedoch im Laufe des Tages vielerorts in Regen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD): „Wir haben es mit einer Warmfront zu tun, die langsam feuchte Luft südostwärts nach Deutschland bringt.” Das Wetter in Deutschland werde zunehmend von etwas milderer Atlantikluft geprägt.

Am stärksten betroffen von den Schneefällen sei der Süden Niedersachsens gewesen. Im Nordwesten Deutschlands fiel dagegen am Vormittag bereits Regen. Die Schneefallgrenze sollte dem DWD zufolge im Laufe des Sonntags in weiten Teilen Deutschlands auf 400 Meter und am Montag bis 800 Meter steigen. Am längsten halte sich der Schnee im Südosten, in Bayern und Sachsen. Dort könnten 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee in den nächsten ein bis zwei Tagen fallen.

Zum Wochenstart wird es wieder wärmer: Die Temperaturen steigen laut DWD vorübergehend auf Werte zwischen 1 und 10 Grad. Der Winter kehre erst am kommenden Wochenende zurück, sagte der DWD-Sprecher. Am Donnerstagnachmittag werde eine Kaltfront den Nordwesten erreichen. Ab Freitag würden dann auch die Temperaturen überall sinken. Nachts soll es Frost geben. Laut dem Wetterdienst gehen dann Niederschläge zunehmend bis in tiefere Lagen in Schnee oder Schneeregen über.

(dpa)