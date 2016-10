Schuss in Dürener Friseursalon

18.10.2016

Ein Polizeieinsatz hält die Menschen in Düren in Atem. Zeugen berichten von einem Schuss in einem Friseursalon, ein Spezialeinsatzkommando rückt an. Laut Polizei findet es zwei Schwerverletzte - von denen einer später stirbt.