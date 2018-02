Sieben Jahre Haft für schweren Pflegebetrug

Rekord-Schneefall lähmt russische Hauptstadt

Moskau. Moskau ist an Kälte gewöhnt. Auch Schneefall löst nicht gleich ein Verkehrschaos aus. Nun aber hat es in der russischen Hauptstadt so sehr geschneit, wie seit 100 Jahren nicht mehr. Das stellt sogar die wintererprobte Metropole vor Herausforderungen.