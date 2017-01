Amerikas First Lady wird im Web verspottet: So lacht das Netz über Melania Trump

Melania inspiriert die Internetgemeinde

Our favourite from the womens march against Trump! #freemelania pic.twitter.com/XaSpdidMbJ — nicki grihault (@izzysilvester) 21. Januar 2017

Was ist in der Schachtel?

AWKWARD ...?



Melania gave Michelle a gift from Tiffany's & the look on Michelle's face says it all ...



I don't understand immigrants ? pic.twitter.com/kbnRIUZCw8 — Villi Wilson (@Conservative_VW) 21. Januar 2017

Was Melania mit einem Vogel gemein hat

Erinnern Sie sich an die feierliche Amtseinführung von Donald Trump? Viele, viele nette Menschen (zugegeben, nicht so viele wie bei Barack Obama) waren anwesend, um mitzuerleben, wie der 45. US-Präsident vereidigt wird. Allen voran natürlich seine liebende Ehefrau Melania Trump. Keiner war glücklicher als sie, wie dieses Video beweist. Sehen Sie selbst!Und weil Melania aktuell offenbar kaum glücklicher sein könnte (sie ist ja schließlich auch erst 12 Jahre mit ihrem Donald verheiratet), wurde für sie auf Twitter kurzerhand der Hashtag "freemelania" (#freemelania) eingerichtet. Seither inspiriert sie Twitternutzer zu immer neuen Tweets.Kennen Sie das Sprichwort "Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft"? Melania Trump offenbar auch. Neulich brachte sie der zu dem Zeitpunkt Noch-First-Lady Michelle Obama ein kleines Geschenk mit und irritierte sie damit sichtlich. Die mitfühlende Internetgemeinde bewegte in diesem Moment allerdings nur eine Frage: Was war in der babyblauen Tiffany-Schachtel? Hier die spektakuläre Antwort:Und die Internetnutzer sind noch weitaus kreativer, wie sie mit immer neuen Mutmaßungen bewiesen. Hier eine kleine Auswahl. Achtung, Ihre Lachmuskeln könnten strapaziert werden.

Das Ex-Model gibt mit ihren Auftritten aber nicht nur Anlass zur Sorge, sondern zu Spott und Häme. Ein besonders erheiterndes Beispiel sehen Sie hier. Die Ähnlichkeit zwischen dem Kakadu und Melania ist doch wirklich verblüffend.

via GIPHY

Und was hat Melania mit Harry Potter zu tun?

Na, das sehen Sie hier.

Melania Trump look like she gunna go try and win the tri-wizard tournament pic.twitter.com/NQ8XaCibVq — Bradley (@bradley_fox) 20. Januar 2017