Betonblockaden und Autos: So werden Narren an Karneval geschützt

Nach den Terroranschlägen mit Lastwagen in Nizza und Berlin wird der Karneval in den rheinischen Hochburgen mit Fahrzeugsperren abgesichert. In Köln und Düsseldorf laufen entsprechende Vorbereitungen.

„Die allgemeine Sicherheitslage, die Bedrohung durch Terrorismus, hat Auswirkungen auf das Handeln der Polizei“, sagte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies der Deutschen Presse-Agentur. Bereits beim Feuerwerksspektakel „Kölner Lichter“ – kurz nach dem Lastwagen-Anschlag von Nizza – habe man Fahrzeugsperren eingesetzt. Die Ereignisse von Berlin hätten die Notwendigkeit nochmals verdeutlicht. „Wir werden auch an Karneval wieder Fahrzeugsperren sehen. Zum Teil aus Beton, zum Teil aus anderen Fahrzeugen“, sagte Mathies.

Auch in Düsseldorf soll es am Rosenmontagszug entsprechende Barrieren geben. „Wir wissen noch nicht ganz genau, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht“, sagte der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval, Hans-Jürgen Tüllmann, am Mittwoch. „Aber auf jeden Fall wird da was passieren, definitiv“, sagte er. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Auch andernorts wird bereits über die Sicherheit an Karneval diskutiert. Die Stadt Essen kündigte Anfang der Woche an, bei Umzügen „Fahrzeuge des Amtes für Straßen und Verkehr oder der Polizei gut sichtbar an unmittelbaren Zufahrten zu den einzelnen Veranstaltungen zu platzieren“. Damit wolle man die Gefahr eines Anschlags-Szenarios wie zuletzt in Berlin minimieren.

Die Kölner Polizei hatte zuletzt auch an Silvester auf derartige Barrieren zurückgegriffen. Sie sollen bestimmte Wege so verstellen, dass keine Fahrzeuge auf Menschenmengen zusteuern können. In Berlin war im Dezember ein Lastwagen auf diese Weise als Waffe missbraucht worden und in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Zwölf Menschen starben, viele wurden schwer verletzt. Bei einem ähnlichen Anschlag im Sommer 2016 an der Uferpromenade in Nizza kamen 86 Menschen ums Leben.

Flexible Planung

In Mainz und Frankfurt sind Veranstalter und Polizei noch nicht so weit wie ihre Kollegen aus dem Rheinland – in beiden Städten liefen die Planungen auf Hochtouren, so die Polizeisprecher. Genaue Informationen zu eventuellen Fahrzeugsperren oder anderen Sicherheitsmaßnahmen will die Polizei in den beiden Faschingshochburgen an Rhein und Main daher noch nicht machen. „Es wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet, allerdings wollen wir auf eventuelle aktuelle Entwicklungen eingehen können und planen deshalb sehr flexibel“, sagt der Mainzer Polizeisprecher Peter Metzdorf. Nur so viel will Metzdorf in Hinblick auf die jüngsten Anschläge mit Lastwagen sagen: „Es ist klar, dass alles in den Planungen berücksichtigt wird, was bisher passiert ist.“

Auch der Frankfurter Polizeisprecher Rüdiger Reges hält sich noch bedeckt: „Jetzt ist es noch zu früh, definitiv etwas zu sagen. Übernächste Woche können wir sicher mehr sagen.“

Uwe Forstmann, Sprecher vom Grossen Rat der Karnevalvereine in Frankfurt, hat im Blick, was die Polizei und seine närrischen Kollegen im Rheinland zum Schutz vor Terrorattacken planen. „Es ist klar, es wird so etwas auch in Frankfurt geben, es gibt ein Sicherheitskonzept. Nach den letzten Vorfällen wird das in enger Absprache mit der Polizei und der Stadt noch mal überarbeitet.“

Bis zum 21. Februar soll das Konzept stehen, dann will der Grosse Rat die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz informieren. Was Anschläge mit Fahrzeugen betrifft, bleibt Forstmann jedoch gelassen: „Fahrzeuge kommen nur über eine Einfahrtsschleuse direkt am Main zum Faschingszug, hier ist es nicht möglich, einfach durchzufahren. An der Schleuse wird genau gecheckt, um welchen Wagen und welchen Fahrer es sich handelt.“

Unter dem Eindruck der Terroranschläge hatten viele Städte bereits ihre Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte und zu Silvester verschärft. Vielfach wurden Betonpoller aufgestellt, etwa in Berlin. Frankfurt reagierte mit einer erhöhten Polizeipräsenz. Einen Anschlag wie den in Berlin schlossen die Organisatoren in Frankfurts Mitte aber aus, da man nicht mit hoher Geschwindigkeit auf den Markt auf dem Römer fahren kann. In Duisburg wurden an Zufahrtswegen mobile Sperren errichtet, um ein schnelles Durchfahren von Fahrzeugen zu verhindern. Dortmund reagierte mit einem Durchfahrtsverbot für schwere Lastwagen in der Innenstadt.

Poller auch bei Kirmes

Das Thema wird nach dem Karneval auch die Kirmessaison in diesem Jahr begleiten. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) rechnet mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. „Bestimmt wird es das geben“, sagte kürzlich Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg dazu der Deutschen Presse-Agentur. Überall würden die Sicherheitskonzepte überdacht.

(dpa,tak)