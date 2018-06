Suche nach eingeschlossenen Jungen in Thailand

Die Retter geben die Hoffnung nicht auf: Das in einer riesigen thailändischen Höhle vermisste Jugend-Fußballteam könnte sich in eine tiefer liegende Kammer gerettet haben. Eine Sturzflut hatte den Jugendlichen vor fünf Tagen den Weg aus der Höhle abgeschnitten.

Fünf Tage nach ihrem Verschwinden gibt es noch immer kein Lebenszeichen von der vermissten Jugend-Fußballmannschaft in Thailand.

Heute setzten die Retter die Suche nach den zwölf Jugendlichen und ihrem Trainer fort. Starker Regen behindert die Suche.

Die Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihr Trainer sind seit Samstag in einer teilweise überfluteten Höhle in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Heftiger Regen, so vermuten die Behörden, hatte eine Sturzflut ausgelöst und der Gruppe den Weg aus der Tham Luang-Khun Nam Nang Non-Höhle versperrt.

Die Suchmannschaften, darunter auch Militärtaucher, erreichten eine große Felskammer, die mehrere Kilometer tief in der Höhle liegt. Die Hoffnung, dass die Fußballmannschaft dort ausharren könnte, wurden aber enttäuscht. Nun hoffen die Retter, die Jugendlichen in einer tiefer in der Höhle liegenden Kammer zu entdecken oder einen anderen Eingang in die weit verzweigte Höhle zu finden, berichtete die „Bangkok Post”.

In Thailand ist derzeit Regensaison. Gerade in Berggebieten kann es dabei zu plötzlichen Überschwemmungen kommen. Die Höhle in Chiang Rai etwa 1000 Kilometer nördlich von Bangkok liegt in der Nähe zur Grenze mit Myanmar.

(dpa)