Interview zu Kunstfellprodukten: Täuschung mit dem Pelz

Viele Verbraucher wollen heute keinen echten Pelz mehr tragen, aber mögen trotzdem flauschige Accessoires. Deswegen landen sie bei Kunstpelz – und ahnen nicht, was dahinter steckt. Lea Schmitz, Pressesprecherin beim Deutschen Tierschutzbund, erklärt im Gespräch mit Redakteurin Pia Rolfs, wie Verbraucher hereingelegt werden und was eine neue Untersuchung ergeben hat.

Warum wird Echtpelz statt Kunstpelz verwendet und der Verbraucher darüber getäuscht?

SCHMITZ: Viele Verbraucher denken, Pelz sei ein teures Produkt. Das stimmt aber nicht mehr. Er ist mindestens genauso günstig wie Kunstpelz. Laut Umfragen lehnen mehr als 80 Prozent der Deutschen das Töten von Tieren für Pelze ab. Aber wenn sie eine Mütze für zehn Euro kaufen, denken sie: Das kann ja kein echtes Fell sein.

Das Fell welcher Tiere wird am häufigsten verarbeitet?

SCHMITZ: Bei den Fellbesätzen an Jacken, Mützen oder Schuhen, die derzeit sehr im Trend liegen, ist es meistens das Fell des Marderhundes. Dieser wird auf chinesischen Farmen, aber auch in Finnland und Polen, sehr einfach und billig in kleinen Gitterkäfigen gehalten. Er ist ein verträgliches und anspruchsloses Tier – und das wird ihm zum Verhängnis.

Werden die Verbraucher nur bei billigen Produkten in die Irre geführt?

SCHMITZ: Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ und wir haben gerade eine Untersuchung veröffentlicht. In unserer Stichprobe enthielten 50 Prozent der Kleidungsstücke mit Fell Echtpelz – obwohl das Kleidungsstück nicht entsprechend deklariert war. Meist waren in erster Linie die günstigen Kleidungsstücke betroffen, bei Straßenhändlern war sogar kein einziges Produkt richtig gekennzeichnet. Die hochpreisigen Stücke tragen zwar eher einen entsprechenden Hinweis, jedoch ist hier oft nicht die richtige Tierart angegeben.

Falsche Kennzeichnung INFO Der Deutsche Tierschutzbund und „Vier Pfoten“ stellen heute die Untersuchung „Täuschung und Irreführung – Pelzkennzeichnung in Deutschland“ vor. clearing

Das Deutsche Tierschutzbüro wirft aber auch der Modemarke Bogner vor, statt Waschbärenpelz Hundefell zu verwenden. Wird also sogar bei der Art des Echtpelzes gemogelt?

SCHMITZ: Ja. Es steht etwa „Waschbär“ statt „Marderhund“ – vielleicht weil der Verbraucher dann denkt, das Tier wurde bei der Jagd erlegt und stammt nicht aus Käfighaltung. Außerdem steckt im Marderhund das Wort „Hund“, da hätten viele Käufer Skrupel.

Warum gibt es denn keine offizielle Kennzeichnungspflicht?

SCHMITZ: Aufgrund einer EU-Verordnung gibt es in Deutschland lediglich ein Textilkennzeichnungsgesetz, und das auch erst seit diesem Jahr. Das bezieht sich nur auf Kleidungsstücke, die mindestens zu 80 Prozent textile Bestandteile haben. Wenn eine Jacke also eine Fellkapuze hat, muss laut Vorgabe auf dem Etikett nur der Zusatz stehen: „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.“ Das können theoretisch genau so gut Knöpfe aus Horn oder Daunen sein, das ist für den Verbraucher völlig undurchsichtig. Und wenn ein Produkt, wie z.B. ein Pelzmantel oder Lederhandschuhe mit Fellbesatz, zu mehr als 20 Prozent aus tierischem Material besteht, gibt es gar keine Kennzeichnungspflicht mehr. Bei Schuhen und Accessoires entfällt diese sogar völlig.

Gibt es in anderen Ländern strengere Vorschriften?

SCHMITZ: Ja, etwa in den USA oder in der Schweiz. Da muss in den Kleidungsstücken stehen, um welche Tierart es sich handelt und aus welchem Herkunftsland das Fell stammt. In der Schweiz muss man zusätzlich die Art der Tierhaltung angeben. Wir fordern, dass sich Deutschland daran orientiert. Der Verbraucher braucht transparente Informationen.

Hat er denn eine Chance, selbst Echt- und Kunstpelz voneinander unterscheiden?

SCHMITZ: Das ist sehr schwierig. Echtes Fell glänzt etwas stärker. Wenn man hineinpustet, bewegen sich die Haare leichter im Wind als die starreren Kunsthaare. Man kann auch die Haare auseinanderklappen und den Untergrund untersuchen. Bei einem Webpelz sieht man gewobenes Textilgewebe, beim Echtpelz das Leder. Allerdings gibt das keine hundertprozentige Sicherheit, denn echte Haare werden manchmal mit Kunstfell vermischt und auf einen textilen Untergrund gewebt. Letzte Gewissheit gäbe nur eine genetische Untersuchung.

An wen kann sich der Kunde wenden, wenn er im Nachhinein feststellt, dass ihm doch echter Pelz untergejubelt wurde?

SCHMITZ: Er kann sich beim Händler beschweren und eine Klarstellung einfordern. Oder sich an die obersten Landesbehörden für die Marktüberwachung wenden, die für die Einhaltung des Textilkennzeichnungsgesetzes zuständig sind. Und Tierschutzorganisationen sind auch für Hinweise dankbar.

Sind Sie vom Deutschen Tierschutzbund generell gegen Pelz, oder gibt es auch Felle, die Sie für unbedenklich halten?

SCHMITZ: Wir lehnen Pelz grundsätzlich ab. Laut Tierschutzgesetz braucht es einen vernünftigen Grund, um ein Tier zu töten. Und das Tragen modischer Accessoires gehört für uns nicht dazu. Es gab in den 80ern eine starke Bewegung gegen das Pelztragen, aber die Modeindustrie hat es über den Umweg der Accessoires und Pelzbesätze an Jacken, Westen usw. wieder zum Trend gemacht. Auch Kunstfelle sehen wir kritisch. Denn sie vermitteln ebenfalls den Eindruck, dass es normal ist, auf der Straße mit Pelz herumzulaufen.