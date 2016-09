Frust als Motiv? Rechtsanwalt schießt auf Autos - neun Verletzte in Texas

Houston. War Wut über berufliches Scheitern das Motiv? Wieder eröffnet in den USA ein Mann das Feuer auf mehrere Menschen - diesmal sind es Autofahrer. Erst am Freitag hatte ein Schütze in einem Einkaufszentrum fünf Menschen getötet. mehr