Den meisten Zoo- und Wildtieren wäre die Zeitumstellung egal: Tierisch früh unterwegs

Ab Sonntag stehen die Menschen wieder eine Stunde früher auf – das lässt manche Vierbeiner völlig kalt. Andere dagegen sind so stark betroffen, dass ihre Besitzer die Umstellung lieber gar nicht mitmachen.

Eine Stunde später gefüttert werden als sonst – das könnte bei der Zeitumstellung im Oktober für eine Schar hungriger Eselspinguine schon Ungeduld auslösen. Aber da an diesem Sonntag die Uhren vorgestellt werden, kommt das Futter sogar früher. „Da ist kein Tier verstört“, hat Manfred Niekisch, Direktor des Frankfurter Zoos, festgestellt.

Zwar seien viele Tiere Gewohnheitstiere und sie entwickelten durchaus ein Zeitgefühl. „Ich habe im Kölner Zoo erlebt, dass man bei den Krokodilen mit dem Futtereimer drei Stunden vor ihrer normalen Zeit vorbeigehen konnte“, berichtet Niekisch. „Da haben die sich nicht mal gerührt.“

Im Frankfurter Zoo gäbe es aber, abgesehen von den Schaufütterungen, keine so festen Fütterungszeiten. „Deswegen ist es für die Tiere keine harte Umstellung.“ Die meisten orientierten sich allerdings am Tag-Nacht-Rhythmus.

Das bestätigt Martin Becker, Biologe im Opelzoo Kronberg. „Die Uhrzeit ist den Zootieren egal“, betont er. „Sie orientieren sich nicht so stark am Menschen wie Haustiere.“ Schaufütterungen, bei denen die Besucher anwesend sind, gibt es im Opel-Zoo lediglich im Sommer – diese sind also von der Zeitumstellung nicht betroffen.

Problematisch wird es allerdings, wenn Tiere im Straßenverkehr auf den Menschen treffen. „Wildtiere haben ihren Rhythmus“, erläutert Tina Baumann, Abteilungsleiterin der Abteilung Stadtforst im Grünflächenamt. „Wenn dann die Pendler früher zur Arbeit fahren, fällt das in die aktive Zeit der Rehe, die in der Dämmerung liegt.“ Die Zeitumstellung führe daher meistens zur Zunahme der Wildunfälle, in Frankfurt sei etwa die Schwanheimer Bahnstraße betroffen.

Haustiere passen sich an

Ihr Ratschlag: Autofahrer sollten, wenn sie Wild sehen, die Geschwindigkeit drosseln, versuchen abzubremsen und hupen.

Am schwierigsten sei die Zeitumstellung für Nutztiere wie Kühe, so Sarah Ross von der Organisation „Vier Pfoten“. Diese seien an feste Melkzeiten gewöhnt – und gerade wenn sie im Oktober eine Stunde länger warten müssten, sei das schwer für sie. Sie habe schon von Landwirten gehört, die daher die Zeitumstellung beim Melken „nicht mitmachen“.

Haustiere dagegen passten sich sehr an den Menschen an. „Wenn Herrchen am Wochenende länger schläft, bleibt der Hund auch länger im Bett,“ so die Heimtierexpertin. „Und bei einem Frühaufsteher sind sie dann auch eher wach.“

Das heiße aber nicht, dass die Tiere keinen eigenen Schlafrhythmus hätten. „Ich habe zum Beispiel einen Langschläferhund“, berichtet Ross. „Der steht immer erst eine halbe Stunde nach mir auf.“