Prozess um die Tötung der elfjährigen Janina in der Silvesternacht begann: Todesschütze bemitleidet sich

Janinas Mutter weint, als sie Roland E. das erste Mal sieht. Sie wird viel weinen an diesem ersten Prozesstag um den Silvestermord an ihrer nur elf Jahre alt gewordenen Tochter. Doch auch die Tränen der Mutter und die Appelle von Richter und Staatsanwalt bewegen den emotionslosen 54-Jährigen nicht: Er kann kein Motiv dafür benennen, warum er in der Silvesternacht das Kind erschoss.

E. hat am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Bamberg Geburtstag, am 7. Dezember 1962 kam er zur Welt. Ob er selbst daran denkt, ist unklar. Besondere Anlässe scheinen den gelernten Maurer, der zuletzt als Fahrer Brote in Gefängnisse lieferte, nicht zu interessieren. Den Silvesterabend ließ er verstreichen, schlief auf dem Sofa. Weder seinem Sohn noch seinen Eltern wünschte er um Mitternacht ein gutes neues Jahr.

Im Gegensatz zu dieser Tristesse stand der Silvestertag von Janina. Sie durfte bei ihrer Freundin feiern – ein heiteres Fest, natürlich verbrachte das Kind den Jahreswechsel draußen, beobachtete das Feuerwerk und die Böllerei. Laut Anklage störte diese Ausgelassenheit E.: Der Lärm habe ihn aus dem Schlaf gerissen, woraufhin der frühere Sportschütze in den Keller gegangen sei, seine Pistole geholt und aus Wut geschossen habe.

In den Kopf getroffen

Eine Kugel traf Janina in den Hinterkopf. An den schweren Hirnverletzungen starb sie am Neujahrsmorgen im Krankenhaus. E. lässt seinen Verteidiger Thomas Drehsen ein knappes Geständnis vortragen. „Er räumt ein, drei oder vier Mal geschossen zu haben.“ Töten habe er niemanden wollen – er habe ja auch in Richtung eines Walds und nicht auf Menschen geschossen, gibt E. an. Die entscheidende Frage nach dem Warum bleibt E. dem Gericht und den Eltern schuldig. Die von der Anklage angenommene Wut als Auslöser will er nicht bestätigen.

Janinas Vater verfolgt die Aussagen konsterniert, er ist so schwer traumatisiert, dass er das ganze Jahr über arbeitsunfähig war. Die neu verheiratete Mutter, die ihre Tochter als „Engel auf der Erde“ beschreibt, muss einmal unter Tränen mit ihrem Ehemann den Gerichtssaal verlassen.

Das ist der Moment, als E. sich selbst mit wachsendem Selbstmitleid beschreibt. Krank sei er, die Lunge. Auch Depressionen habe er und Schmerzen in der Bauchspeicheldrüse. „Ich hatte Schmerzen, das konnte man ja nicht aushalten.“ Auch Schießen habe er wegen eines nervlich bedingten Zitterns nicht mehr gekonnt. „Ich zittere so sehr, da geht alles kaputt in dem Schießkeller“, sagt er.

Das Selbstmitleid können viele Zuhörer nur schwer ertragen, immer wieder ist wütendes Murmeln zu hören. Selbst seine Tat sieht der Angeklagte vor allem als Belastung für sich selbst: „Das ist so schlimm, dass man nicht mehr schlafen kann“. Oberstaatsanwalt Otto Heyder drängt weiter auf eine Erklärung für die Tötung Janinas als Zufallsopfer. „Die entscheidende Frage, warum Sie geschossen haben, beantworten Sie uns nicht“, sagt er.