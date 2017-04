Tödliche Polizeischüsse bei Einsatz in Essen

Nach Ehestreit Blutiges Familiendrama in Nordrhein-Westfalen

Bad Driburg. Ein Mann hat in Ostwestfalen nach einem Ehestreit zwei seiner Kinder und sich selbst getötet. Einsatzkräfte fanden den 33-Jährigen und die beiden 5 und 8 Jahre alten Kinder in der Nacht mit tödlichen Stichverletzungen in einer Wohnung in Bad Driburg. mehr