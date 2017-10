U-Boot-Fall Kim Wall: Säge in Bucht bei Kopenhagen gefunden

Missstände gefilmt: Gericht gibt Tierschützern Recht

Magdeburg. Man vermutet Missstände in einem Stall, und die Behörden scheinen nicht zu reagieren. Was tun? Tierschützer sind in eine Schweinemastanlage in Sachsen-Anhalt eingedrungen und haben gefilmt. Zurecht - sagt nun schon das zweite Gericht. mehr