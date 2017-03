Über 30 Verletzte bei Häusereinsturz bei Liverpool

Neue Gewalttat am Berliner Alex: Frau schwer verletzt

Berlin. Am Berliner Alexanderplatz ist erneut ein Mensch zum Opfer einer schweren Gewalttat geworden. Eine Frau sei am Sonntagmorgen mit schweren Verletzungen am Kopf und im Gesicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. mehr