Unbekannter fährt Ehepaar auf Gehweg an und flüchtet

30.10.2016

Ein Spaziergang am späten Abend nimmt für ein Ehepaar in Dornstetten eine tragische Wendung: Ein Auto prescht hinter ihnen auf den Gehweg, erfasst die Eheleute und schleudert sie in ein Gebüsch - dann braust der Fahrer weiter, als wäre nichts gewesen.