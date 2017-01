Urteil gegen Stiefvater nach Tod von Hamburger Baby Lara Mia

19.01.2017

Bei ihrem Tod wog sie nur halb so viel wie in ihrem Alter normal - der Tod der kleinen Lara Mia hatte in Hamburg 2009 für Entsetzen gesorgt. Acht Jahre später steht der Stiefvater erneut vor Gericht.