Urteil im Prozess um Tod des kleinen Juri erwartet

Peinliche Panne Super-Gau bei den Oscars: Falschen Film-Gewinner vorgelesen

Hollywood. Der Oscar geht an «La La Land»! Zumindest sechs Mal stimmte das in dieser Oscar-Nacht. Doch ausgerechnet beim letzten und wichtigsten Preis für den besten Film gab es eine peinliche Panne: «La La Land» wurde vorgelesen, doch die Auszeichnung ging an «Moonlight». mehr