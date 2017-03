Urteil im Prozess um tödlichen Eisdielen-Unfall erwartet

Im Prozess um den tödlichen Eisdielen-Unfall in Bremervörde in Niedersachsen werden heute Plädoyers und Urteil erwartet. Die angeklagte 61 Jahre alte Frau war im Juli 2015 mit ihrem Auto in ein Eiscafé in Bremervörde gerast.

Bei dem Unfall starben ein zweijähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann. Neun Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter die Fahrerin des Wagens. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte einen epileptischen Anfall erlitt und deshalb die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Die Anklage wirft der Frau fahrlässige Tötung vor, sie soll die Medikamente gegen ihre Erkrankung nicht genommen haben. Mediziner bestätigten vor Gericht, dass die Frau wegen Epilepsie behandelt wurde.

(dpa)