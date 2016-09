Urteil zu Vergewaltigungsvorwurf in Schwimmbad erwartet

Im Prozess um eine angebliche Vergewaltigung in einem Schwimmbad will das Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein heute das Urteil verkünden.

Zuvor sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Laut ursprünglicher Anklage sollen zwei afghanische Flüchtlinge, 14 und 34 Jahre alt, eine 14-Jährige vergewaltigt haben. Der Vorfall soll sich Ende Februar im Bereich der Wildwasserrutsche des örtlichen Arriba-Erlebnisbads abgespielt haben.

Einen dringenden Tatverdacht gegen die Angeklagten sieht das Schöffengericht aber nicht mehr. Der Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wurde nach der Aussage der 14-Jährigen zum Prozessauftakt Ende August aufgehoben. Der 14 Jahre alte Angeklagte war nur zwei Wochen in U-Haft gewesen. Die Verteidigung rechnet mit Freisprüchen.

(dpa)