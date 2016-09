Vater und zwei Söhne tot unter Autobahnbrücke entdeckt

30.09.2016

Schock in Unterfranken: Eine Passantin findet unter einer Autobahnbrücke zwei tote Kinder. Einsatzkräfte entdecken in der Nähe auch die Leiche des Vaters. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.