Hunderte Häuser geräumt: Waldbrand in Colorado - Hunderte Gebäude evakuiert

Verdächtige Briefsendungen an drei Hamburger Gerichten

Hamburg. An drei Hamburger Gerichten sind am Montagmorgen verdächtige Briefsendungen eingegangen. Am Amtsgericht Bergedorf, am Amtsgericht Hamburg Zivilgericht und am Amtsgericht Hamburg Blankenese seien „verdächtige Briefsendungen” entdeckt worden, teilte die Polizei mit. mehr