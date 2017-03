Interview mit Jane Uhlig: Warum typisch weibliches Verhalten im Berufsleben oft nicht zum Erfolg führt

Noch immer arbeiten wenige Frauen in Führungspositionen. Auf welche Probleme sie stoßen, beschreiben Jane Uhlig und Heidi Stopper in ihrem Buch „Blondinen im Management“. Im Gespräch mit Redakteurin Pia Rolfs erläutert Jane Uhlig, wo die größten Karrierefallen für Frauen liegen.

Manche Situationen, die Sie in Ihrem Buch schildern, kennen auch Männer – etwa dass der Chef sich mit ihren Leistungen schmückt. Welche kommen speziell bei Frauen vor?

UHLIG: Eine Frau hat erlebt, dass sich in einer Männerrunde alle zu ihr wandten und vorwurfsvoll sagten: „Es sind keine Kekse da.“ Frauen werden aber schnell für Assistentinnen gehalten wenn sie in einer Männerrunde Kaffee einschenken oder sich um die Kekse kümmern. Das ist mir als Geschäftsführerin auch schon passiert. In solchen Situationen kommt der weibliche Fürsorgeinstinkt durch, Männer achten auf so etwas nicht, das ist oft gar nicht böse gemeint.

Welche Eigenschaften können sich bei Frauen noch als hinderlich erweisen?

UHLIG: Sie sind unheimlich fleißig und übernehmen auch als Führungskraft Aufgaben, die sie gar nicht machen müssten. Dadurch begeben sie sich ebenfalls in eine Assistentinnen-Position.

Um Chef zu sein, darf man also manches einfach nicht tun?

UHLIG: Ja, man muss dafür sorgen, dass die Assistenzaufgaben andere übernehmen.

Oft gibt es bei Ihnen Beispiele, dass Frauen als Mütter oder potenzielle Mütter benachteiligt werden. Hat da noch kein Umdenken eingesetzt?

UHLIG: Nein, leider nicht. Bei Frauen im gebärfähigen Alter, die sich bewerben, haben die Männer weiterhin im Hinterkopf: „Die wird irgendwann schwanger.“

Kann sich das ändern, wenn Männer öfter Vätermonate nehmen und damit ja auch ausfallen können?

UHLIG: Nein, es gibt zwar einige – aber weil Männer immer noch mehr verdienen, sind es weiterhin überwiegend die Mütter, die hinterher in Teilzeit arbeiten.

Also ist ein Kind immer noch ein Karrierehemmnis?

UHLIG: Für die Mütter schon.

Sind sexuelle Anspielungen und Machosprüche als Machtverhalten von Männern im Job noch gang und gäbe?

UHLIG: Ja, ich habe das selbst erlebt – und eine der Frauen aus meinem Buch sogar in jedem Unternehmen, wo sie war. Viele Frauen sprechen aber nicht darüber.

Wie können Frauen dem am wirkungsvollsten begegnen?

UHLIG: Bei Belästigungen ist es immer schwer, wenn keine Zeugen dabei sind. Aber sie sollten mit dem Mann reden, ihm Grenzen aufzeigen, zum Betriebsrat gehen.

In einem Beispiel des Buches gehen Männer auf die Toilette, um untereinander Absprachen ohne Frauen zu treffen. Warum funktioniert das Netzwerken bei Frauen noch nicht so gut?

UHLIG: Männer positionieren sich immer zur Macht, Frauen machen das kaum. Sie sind bei Machtkämpfen emotionaler. Und Frauen teilen untereinander mehr Privates, dadurch kann es auch eher ausarten, wenn sie miteinander Probleme haben.

Werden Frauen dafür besser mit Veränderungen und Rückschlägen fertig?

UHLIG: Ja, das glaube ich schon. Viele Männer konzentrieren sich ausschließlich auf ihre Karriere und den Status. Wenn da etwas wegbricht, haben sie stärkere Probleme mit dem Selbstwertgefühl und tun sich daher schwerer mit Veränderungen.

Da sich in der Arbeitswelt viel ändert, würde das ja dafür sprechen, mehr Frauen im Management zu beschäftigen. . .

UHLIG: Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch eine andere Kommunikationskultur.

Inwiefern?

UHLIG: Frauen führen sanfter und sind ruhiger. Männer treten in Meetings sehr schnell dominant auf, das liegt auch an ihrer dunkleren und lauteren Stimme. Frauen versuchen eher auszugleichen und sind harmoniebedürftig.

Was würden Sie Frauen raten, die ins Management wollen?

UHLIG. Sich mutig auf Stellen zu bewerben, auch wenn sie nicht alle geforderten Kompetenzen haben. Die können sie sich aneignen. Und wenn sie im Management sind, sollten sie den männlichen Führungsstil nicht nachahmen, sondern so führen, wie es zu ihnen passt.

Kann das nicht auch als Schwäche ausgelegt werden?

UHLIG: Nein, eben nicht. Das kann eine Stärke sein. Viele Frauen machen den Fehler, dass sie den männlichen Führungsstil imitieren wollen und sogar noch aggressiver werden als die Männer. Solche Frauen halten sich aber meistens nicht im Vorstand.

Durch den demographischen Wandel werden qualifizierte Arbeitskräfte rar. Frauen sind im Schnitt besser qualifiziert. Ist die Zukunft des Managements weiblich?

UHLIG: Das Management der Zukunft ist im Idealfall zu gleichen Teilen weiblich wie männlich. Aber bis die Hälfte der Manager Frauen sind, wird es noch eine Weile dauern.

Befürworten Sie da die Quote?

UHLIG: Sie kann die Gleichberechtigung beschleunigen.

Jane Uhlig und Heidi Stopper: Blondinen im Management. Was wir von Frauen im Management lernen können. Janes Verlag, Maintal 2016, 29,90 Euro.